BC lança moeda comemorativa do penta O pentacampeonato mundial conquistado pela seleção de futebol este ano na Ásia, vai ganhar uma homenagem especial do Banco Central. O órgão anunciou nesta sexta-feira que pretende lançar uma série limitada de moedas em ouro e prata, comemorativas ao título. Segundo o diretor de administração do BC, Edison Bernardes, serão cunhadas 2.500 moedas de ouro - com valor nominal de 20 reais - e custarão cerca de R$ 540,00 (cerca de US$ 140) cada. A quantidade de moedas de prata vai depender da demanda, mas deve variar de 10 mil a 30 mil unidades. As peças terão valor nomimal de R$ 5,00 e devem custar aproximadamente R$ 58,00 (U$ 15,00). As moedas devem chegar ao mercado em dezembro.