BC lança moeda do pentacampeonato O Banco Central (BC) lançou nesta sexta-feira moedas comemorativas do pentacampeonato mundial do futebol brasileiro, conquistado este ano da Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão. As moedas são de ouro e de prata, sendo que a primeira categoria tem tiragem de cinco mil peças, e as de prata têm tiragem de 30 mil unidades. O evento foi realizado no Museu Histórico Nacional, e contou com a participação do presidente do BC Armínio Fraga e de nomes do esporte como o técnico do Corinthians e da seleção brasileira do tetracampeonato Carlos Alberto Parreira; do ex-coordenador técnico da seleção brasileira de 1994 Mário Jorge Lobo Zagallo, e dos ex-jogadores Nílton Santos, Roberto Dinamite, e Carlos Alberto Torres. As moedas de ouro serão vendidas a R$ 510 por unidade, e as de prata a R$ 60 por unidade. As peças já estão disponíveis para venda no Rio de Janeiro, e poderão ser compradas em todo o País a partir de segunda-feira, nos escritórios regionais do BC.