BC monitora transação de Tevez pela MSI Antonio Roque Citadini, vice-presidente de Futebol do Corinthians, aposta: o clube terá problemas com as negociações feitas pela MSI envolvendo jogadores do exterior. Para o dirigente, o fato de a parceira do clube ter enviado o dinheiro direto de sua conta da Europa para a Argentina - no caso da contratação de Tevez e Sebá Dominguez - e para Portugal - no caso de Carlos Alberto - deve resultar em multa à agremiação. O Banco Central informou hoje que está "monitorando" a transação financeira relacionada à compra do argentino Tevez pela MSI. O BC negou que já tenha aberto investigação. Uma fonte do BC revelou que, até o momento, não houve registro na instituição de nenhuma operação de câmbio referente à compra dos jogadores. Como empresa estrangeira, a MSI não teria a obrigação de remeter ao Brasil os recursos usados para o pagamento dos direitos de Tevez ao Boca Juniors ou Carlos Alberto ao Porto. A situação, no entanto, seria inversa se o jogador tiver sido formalmente comprado pelo Corinthians. É essa justamente a discussão entre especialistas. Há quem ache que deve ser levado em conta que a MSI comprou o atacante para o Corinthians, que o registrou como seu atleta. Portanto, os recursos teriam de passar pelo BC. Outros têm pensamento diferente. Acreditam que a MSI simplesmente pagou ao Boca Juniors, na contratação de Tevez, o valor necessário para que ele rescindisse o contrato com os argentinos. E, em seguida, ele fez contrato normal de trabalho com o Corinthians. Não haveria, assim, nenhuma razão para punição. "É preciso analisar o contrato de compra dos direitos do atleta", ressaltou um especialista do BC. A MSI terá, entretanto, de remeter ao Brasil o dinheiro a ser usado no pagamento dos salários do atleta argentino e registrar no BC. Citadini, que, sempre foi contra a parceria, não vê como o Corinthians escapar ileso. "O que me preocupa, além dessas negociações, é o fato de que os direitos do Marcelo Mattos (ex-São Caetano) foram comprados com cheque de um terceiro, não por Corinthians nem MSI." A assessoria de imprensa da MSI informou que a "empresa está aberta às autoridades brasileiras para quaisquer esclarecimentos" e que "a transação envolendo o volante Marcelo Mattos está sendo paga ao São Caetano pelo próprio grupo."