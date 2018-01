Beach Soccer: São Paulo vence com gol no final Com um gol a 44 segundos do final, a seleção de São Paulo venceu a Bahia por 6 a 5 e se classificou para as semifinais do VIII Campeonato Brasileiro de Beach Soccer que está sendo disputado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O time paulista ganhava com tranqüilidade por 4 a 1, até que teve o jogador Jorginho expulso. Com um homem a menos durante praticamente todo o segundo tempo, São Paulo não conseguiu segurar o adversário. A Bahia empatou 4 a 4 e, depois, 5 a 5, até que um gol salvador de Benjamin, a 44 segundos do final, levou os paulistas à segunda fase. ?A garra desse time e a humildade fez com essa vitória acontecesse. A Bahia nos valorizou. Sabia que seria assim, mas chegamos ao nosso objetivo?, afirmou Benjamin. SEMIFINAIS - A rodada desta quinta-feira vai definir a última vaga para a semifinal. Já estão classificadas as seleções de Rio de Janeiro e de São Paulo (Grupo A) e do Espírito Santo (Grupo B), com duas vitórias cada. A última vaga do Grupo B deve ser definida entre Maranhão e Paraná no duelo entre as duas equipes, a partir das 16 horas.