Beasley irritado com estilo de técnico dos Estados Unidos O meio-campista norte-americano, Marcus Beasley está irritado com o técnico de sua seleção, Bruce Arena. O motivo: a indefinição de uma equipe titular por parte do treinador. "É irritante estar à beira de nossa estréia na Copa do Mundo e não saber se jogo na esquerda, na direita, no meio, ou fico no banco de reservas", reclamou o jogador do holandês PSV Eidhoven. Porém, Arena é conhecido por manter segredo sobre suas escalações e alega tal atitude como uma ferramenta "motivacional". E o meia - que foi titular em 13 das 18 partidas disputadas pelos Estados Unidos nas eliminatórias da Concacaf - até concorda com as razões de seu treinador. "É sua forma de trabalhar, ele não vai mudar seu modo de ser", afirmou Beasley, porém, complementou: "Alguns jogadores não acham isso ruim, mas eu gostaria de saber se vou jogar com, pelo menos, uns cinco dias de antecedência". Os Estados Unidos estão no Grupo E do mundial, juntos com Itália, Gana e República checa. Aliás, são com os últimos que os norte-americanos estréiam na Copa, dia 12 de junho, em Gelsenkirchen. Beasley, de 24 anos, é um dos jogadores mais convocados na história da seleção norte-americana. Ele jogou 58 partidas e marcou 12 gols por sua equipe.