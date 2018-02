Bebeto acusa São Paulo e Palmeiras de aliciamento

Irritado, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, concedeu entrevista coletiva neste sábado para explicar a transferência do zagueiro Juninho para o São Paulo. Além disso, o presidente botafoguense aproveitou para desabafar e criticar o São Paulo e o Palmeiras, que estariam aliciando jogadores, no caso do time do Morumbi, e o técnico Cuca, no caso do time do Parque Antarctica. "Estamos há anos tentando melhorar o futebol carioca e só levamos porrada, pois o São Paulo alicia nossos jogadores durante a competição e ninguém fala nada sobre isso. Para piorar, agora vem o Palmeiras e tenta tirar o Cuca daqui, e ninguém fala nada sobre o assunto, também", confirmou. Bebeto também aproveitou para explicar que a empresa MFD, que negociou Juninho com o São Paulo, não pertence a Carlos Augusto Montenegro e Manoel Renha, que trabalham diretamente com o presidente do clube. Bebeto apenas confirmou que a empresa é formada por pessoas botafoguenses, que ajudaram a reerguer o clube. "Este grupo de botafoguenses só nos ajudou a reconstruir o Botafogo, e eu tenho muito respeito por eles, pois foi esta ajuda que nos proporcionou o time que, por um bom tempo, deu alegria à torcida."