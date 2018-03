Bebeto adia anúncio do projeto de carnês O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, adiou o anúncio do projeto de venda dos carnês para a disputa do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a coletiva estava marcada para hoje, mas o dirigente viajou para São Paulo a fim de se reunir com representantes de empresas que estejam dispostas a investir no Alvinegro. Com isso, o anúncio do projeto ficou para amanhã. A viagem de Bebeto visa busca recursos que ajudem o Botafogo a contratar reforços para o Brasileiro. Como o técnico Levir Culpi solicitou um meia, o dirigente estuda alguns nomes. O nome que mais agrada a diretoria e a comissão técnica é o de Djalminha, que está rescindindo seu contrato com o La Coruña. De acordo com o empresário Jorge Machado, o jogador só vai conversar com Bebeto quando resolver sua situação com o clube espanhol.