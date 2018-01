Bebeto ainda acredita no acerto com Rivaldo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ainda está esperançoso quanto a possibilidade de contratar o meia Rivaldo, que deixou o Milan. Apesar de o jogador ter propostas do futebol europeu e árabe, o dirigente acredita que o projeto apresentado pelo clube carioca levará vantagem sobre os demais. "Hoje o Botafogo é um clube estruturado e que tem um projeto para evoluir", afirmou Bebeto Freitas. "Tudo agora depende do Rivaldo. Espero o quanto for preciso, porque apresentei uma proposta consistente e embasada no apoio da prefeitura do Rio."