Bebeto ainda pede mais ao Botafogo Após fazer severas críticas ao time do Botafogo no empate contra o Friburguense, na quarta-feira, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, elogiou o desempenho na vitória sobre o América, no domingo. Mas Bebeto ainda exigiu mais empenho do time. "Desejo que cada jogador se prepare mais para cada jogo, para atuar contra o Cabofriense (quinta-feira pelo Campeonato Carioca) melhor do que na vitória sobre o América", afirmou o presidente. O presidente aproveitou para informar que não fará reformas no estádio Caio Martins. "Não vamos fazer obras como no ano passado. Apenas aumentaremos a capacidade de 12 mil para 15 mil pessoas."