Bebeto anuncia reforços no Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, anunciou nesta quinta-feira a contratação de três reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O único conhecido é o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, que estava no São Paulo. Os outros dois são o goleiro Lopes e o lateral Elizeu. ?O Lopes é experiente. O Elizeu é um jogador que atua nas duas laterais. E o Jorginho Paulista é um atleta para uma posição em que somos carentes", disse Bebeto. Os três assinaram contrato até o fim do ano. Vale lembrar que o término de inscrições para a Série B será dia 5.