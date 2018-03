Bebeto assegura permanência de Levir Apesar da revolta dos torcedores do Botafogo, que pedem a demissão do técnico Levir Culpi, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, assegurou que irá mantê-lo no cargo. O dirigente lembrou que o contrato do treinador vai até 2005 e, além disso, se mostrou satisfeito com o trabalho realizado até agora. "Quando o Levir chegou aqui o Botafogo estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele aceitou o desafio e hoje retornamos para a primeira divisão", disse Bebeto de Freitas. "Ele é competente e gosto de seu trabalho. Só vai sair se quiser." O descontentamento dos torcedores com o trabalho de Levir Culpi ocorreu por causa das eliminações sucessivas no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Em ambas competições, o Botafogo teve um desempenho irregular e não chegou a apresentar uma exibição que empolgasse a torcida.