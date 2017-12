Bebeto assume interesse do Bota por Rivaldo Sem esconder a ansiedade e se preocupando em não ludibriar os torcedores, por ser uma negociação difícil, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, confirmou nesta quarta-feira o interesse na contratação do meia Rivaldo, sem clube. De acordo com o dirigente, o prefeito do Rio, César Maia, informou que ajudará a viabilizar a contratação do jogador no ano do centenário do Alvinegro em 2004. ?É um momento histórico para o Botafogo e também para o futebol carioca. Nós já entramos em contato com os representantes do Rivaldo e estamos prontos para fazer uma proposta?, disse Bebeto, que não quis revelar os valores da negociação. ?Mas não sei ainda quando ele responderá. Só nos resta agora esperar.? Para ter o apoio da prefeitura, os jogadores do Botafogo terão de estampar na parte de trás das camisas a marca dos Jogos Pan-Americanos 2007, além de colocar placas de publicidade sobre o evento no Estádio Caio Martins, em Niterói (Grande Rio). Maia explicou que o objetivo da prefeitura é o de tentar resgatar o ?combalido? futebol carioca, hoje carente de títulos e de profissionalismo. Para tanto, o prefeito quer investir o dinheiro direcionado à publicidade dos Jogos Pan-Americanos de 2007 na contratação de um craque para cada equipe carioca. Recentemente, César Maia ofereceu ao Flamengo e ao Fluminense, a partir de 2007, a administração do Estádio João Havelange, que está sendo construido em Engenho de Dentro (zona norte) para os Jogos Pan-Americanos. Mas até agora nada ficou acertado.