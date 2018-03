Bebeto busca um meia para o Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ainda não desistiu de contratar um jogador para o meio-de-campo. O dirigente não está satisfeito com o atual elenco, principalmente depois da eliminação na Taça Rio, e quer reforçá-lo ainda mais para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele, porém, não revela com quais atletas está negociando. "Estamos com pressa pois o Brasileiro começa em menos de um mês. Buscamos um atleta que seja criativo e que torne o time mais ofensivo", afirmou Bebeto. Para o técnico Levir Culpi, as dificuldades para se contratar são muitas. Porém, ele acredita que o torcedor possa ter uma surpresa em breve, como aconteceu recentemente quando o clube anunciou a vinda do atacante Luizão.