Bebeto: caímos e voltamos em campo O presidente do Botafogo fez questão de enfatizar que seu clube voltou à Primeira Divisão "em campo", obedecendo as normas esportivas. Ele sempre defendeu que o clube deveria tentar reconquistar seu espaço sem interferências de bastidores, viradas de mesa, coisas do gênero. Logo que o Campeonato Brasileiro de 2002 terminou, Bebeto sofreu pressões de vários setores do clube para tentar modificar as regras estabelecidas pelo regulamento da competição. Desgastou-se ao manter pé firme e dizer que o Botafogo disputaria sim a Segunda Divisão. "Voltamos no campo, no trabalho, no sacrifício. Pelo campo caímos, pelo campo voltamos." Ele não perdeu a oportunidade de ironizar o Fluminense, cuja diretoria comemorou com champanhe uma virada de mesa em 1996 para que o clube permanecesse na Primeira Divisão. "Agora vamos estourar a nossa champanhe depois de subir no campo, o que é muito mais gostoso." Ele já começa a fazer planos para a campanha de 2004, ano do centenário do clube. A primeira etapa deve ser a reativação do campo da sede de General Severiano, para abrigar os treinos da equipe profissional. O local serviria ainda como concentração dos atletas. Bebeto de Freitas também vai tentar manter a maior parte do elenco para a disputa do Campeonato Carioca e, depois, do Brasileiro. "A equipe de futebol atingiu um ponto muito bom. Mas o clube ainda tem de crescer." Uma das prioridades do dirigente é renovar o contrato do meia Valdo. O jogador, de 39 anos, afirmou semanas atrás que deixaria o futebol este ano. Mas, após a conquista, mudou de idéia e admitiu que pode ficar no Botafogo até o fim do Campeonato Carioca. Bebeto de Freitas disse que o retorno à elite do futebol do País só foi possível graças a uma conjugação de fatores. Destacou, entre outros pontos, a ajuda voluntária de vários torcedores do Botafogo. "Muitos deram suporte financeiro para que o sonho fosse concretizado. Voltamos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído."