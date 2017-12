Bebeto Campos fará exames nos EUA O meio-campo Bebeto Campos, do Paysandu, que foi afastado do futebol por apresentar problemas no coração, aposta na fé para superar a ciência. Ele ainda não se conforma em ter que abandonar os gramados, afirmando que nunca apresentou qualquer problema cardíaco pelos clubes por onde passou, principalmente o Vitória (BA) e o Sport Recife (PE). O jogador de 30 anos disse ontem que pretende tirar a limpo todas as dúvidas que o atormentam sobre sua doença, anunciando que pretende viajar para os Estados Unidos, onde fará novos exames. A data da viagem ainda não foi confirmada. ""Em 2003, no Sport, fiz exame cardiológico e não descobriraram nenhuma anomalia no meu coração", revelou o jogador. O cardiologista Humberto Pinheiro, integrante da equipe de médicos que fez a bateria de testes nos jogadores do Paysandu e encontrou o problema em Bebeto Campos, reafirma que em qualquer lugar onde o jogador fizer novos exames o resultado será o mesmo: miocardiopatia, com o aumento do ventrículo esquerdo e o afinamento da ponta do ventrículo. Se o problema não for tratado, poderá evoluir para um aneurisma da aorta. "Os médicos ainda não sabem a causa das alterações coronárias no jogador. Uma das hipóteses é a de ele ter contraído a Doença de Chagas, que provoca o aumento do tamanho do coração. A dúvida só será esclarecida com o resultado de exames feitos em Belo Horizonte (MG). Os cardiologistas Luís Bezerra e Humberto Pinheiro, que avaliaram o volante, aguardavam nesta quinta-feira em Belém a remessa desse resultado. "O diagnóstico final da doença no coração do atleta, segundo posição tomada pelo chefe do departamento médico do Paysandu, Joaquim Ramos, só será divulgado com o consentimento de Bebeto Campos. O volante já sabia do resultado da avaliação cardiológica pela qual passou juntamente com todo o plantel antes da partida contra o Palmeiras, por isso não viajou para São Paulo. Mas, com o vazamento da informação para a imprensa, os médicos foram obrigados a convocar uma entrevista coletiva na terça-feira para esclarecer os fatos. O volante era um dos jogadores mais regulares do elenco do Paysandu, demonstrando sempre dentro de campo um incansável fôlego para desarmar os adversários. Além disso, foi um dos que mais vestiu a camisa do time paraense no atual campeonato: disputou 37 dos 40 jogos até agora realizados. Sua última partida foi contra o Coritiba, em Belém. "Querido entre os jogadores por seu companheirismo e caráter, Bebeto Campos, recebeu nesta quinta-feira uma promessa dos colegas: se o clube vencer o Paraná, no domingo a tarde no Mangueirão, a vitória será a ele dedicada. "Ele merece pela excelente pessoa que é e pela regularidade de seu futebol", justificou o zagueiro e capitão do time, Alex Pinho.