Bebeto de Freitas é reeleito no Botafogo A chapa de Bebeto de Freitas foi a vencedora da eleição realizada, nesta quarta-feira, no Botafogo, o que garante ao atual presidente um novo mandato, que vai de 2006 a 2008. Bebeto de Freitas derrotou o economista Antonio Carlos Mantuano por 659 a 298 votos. Houve ainda quatro associados que optaram por votar nulo ou em branco, totalizando 961 pessoas que participaram da eleição. No próximo dia 23, o Conselho Deliberativo do clube, composto por 124 membros permanentes e outros 176 eleitos nesta quarta com a chapa vencedora, vão se reunir para formalmente reeleger Bebeto de Freitas. Aos 55 anos, Bebeto comemorou a vitória e disse que, ao assumir a direção do clube em 2003, teve que se desdobrar para tirar o Botafogo da Segunda Divisão. ?Ainda não estamos numa situação sonhada. Mas em vez de estar na Série B, nossa realidade hoje é bem diferente: estamos disputando uma vaga para a Copa Sul Americana?, declarou.