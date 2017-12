Bebeto de Freitas é suspenso por 20 dias O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, foi suspenso nesta quarta-feira por 20 dias pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição deveu-se à invasão de campo, do dirigente, assim que foi encerrado o jogo Botafogo 2 x 2 Marília, em 9 de agosto, em Niterói. Ele protestou contra a arbitragem.