Bebeto de Freitas preocupado com Fla O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, demonstrou preocupação nesta segunda-feira com o confronto contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente condenou a agressão física promovida pela torcida rubro-negra e ressaltou que é preciso fazer "alguma coisa" para resolver o problema. "Todos precisam saber que o jogo entre Botafogo e Flamengo não decide a vida de ninguém. O que se decide no campo são os pontos, a paixão. Mas, estão extrapolando muito", enfatizou o presidente alvinegro. "Espero que o episódio seja um divisor de águas e juntos encontremos uma solução. As coisas estão fugindo do controle." A boa notícia para o técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, é que todos os jogadores do elenco poderão ser aproveitados no clássico. O principal reforço para o Alvinegro será o retorno do zagueiro Scheidt, que cumpriu suspensão automática contra o Coritiba.