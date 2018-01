Bebeto denuncia "esquema" no Bota O presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse ter descoberto um "esquema" na categoria de base do clube. Por meio de dados fornecidos pelo Futebol Amador, constatou que um dirigente do clube comprava o passe de jovens jogadores e elaborava o contrato dos atletas com uma cláusula suspeita: em caso de rescisão, o Botafogo deveria pagar indenização de até R$ 800 mil aos jogadores. Alguns foram dispensados por insuficiência técnica e podem agora ir à Justiça para requerer a "gorda" quantia. "Este é o Botafogo que estou encontrando", lamentou Bebeto.