Bebeto deve ser reeleito no Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, deve ser reeleito, nesta quarta-feira, para mais três anos de administração. Ele concorre com Antônio Carlos Mantuano, que perdeu força desde que Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, assumiu o cargo de gerente de Futebol do clube, com o aval de Bebeto de Freitas. Cerca de 1.800 sócios estão aptos a votar das 10 até às 21 horas, em General Severiano, nas chapas João Saldanha, de Bebeto de Freitas, ou Preto no Branco, de Antônio Carlos Mantuano.