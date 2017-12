Bebeto deve trocar Vasco por Coréia O tetracampeão Bebeto, de 37 anos, disse nesta segunda-feira que irá jogar na Coréia do Sul na próxima temporada. No entanto, não revelou o nome do clube. O jogador teve uma segunda passagem pelo Vasco apagada. Poucas pessoas sabiam que ele estava em São Januário este ano. Bebeto jogou oito partidas e fez somente dois gols na breve estadia no Vasco. O atacante chegou a se oferecer ao clube, que, primeiramente, o rejeitou. O presidente Eurico Miranda, após dizer que Bebeto não jogaria mais no Vasco, contratou o jogador, atendendo a pedido do craque Romário.