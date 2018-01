Bebeto é recebido com festa na Arábia O atacante Bebeto foi recebido com festa nesta quinta-feira, na Arábia Saudita, onde irá jogar na equipe do Al-Ittihad, da primeira divisão do país. Cerca de 3 mil torcedores foram ao aeroporto esperar o brasileiro, que aos 38 anos receberá US$ 1,1 milhão por um ano de contrato com os árabes. "Vai ser a minha primeira experiência no futebol árabe e não acho que minha idade seja nenhum inconveniente. Vou demonstrar que estou em forma e que não tenho nenhuma lesão", afirmou Bebeto ao desembarcar no país. Bebeto não joga uma partida oficial há quase um ano, quando voltava ao futebol depois de ficar sete meses parado. No final de agosto, ele tinha assinado contrato com o Vasco para jogar até o final do Campeonato Brasileiro e encerrar sua carreira lá. Mas a oferta milionária dos árabes seduziu o atacante que conquistou o tetracampeonato com a seleção brasileira na Copa de 94, nos Estados Unidos.