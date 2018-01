Bebeto estuda reestruturação no Bota O presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, declarou nesta quarta-feira que as finanças do clube estão comprometidas até o final de 2003. De acordo com o dirigente, o Alvinegro está atolado em dívidas, sem receitas e com a folha salarial inchada. Ele pretende buscar recursos para que, no dia 2 de janeiro, quando assumir o cargo, possa anunciar o nome de um treinador. Enquanto isso, alguns jogadores já pensam na renovação. É o caso do goleiro Carlos Germano, que deseja permanecer no Botafogo. "Eu me identifiquei com o clube. Estou na expectativa e quero ajudar na recuperação da imagem do time", afirmou o jogador. Germano foi um dos poucos destaques do Alvinegro no Campeonato Brasileiro.