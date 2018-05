Bebeto já fala em títulos na chegada ao América-RJ Ao entrar neste domingo no Teatro Max Nunes, na sede do América-RJ, Bebeto ouviu a torcida entoar seu nome, gritar "Sangue" e cantar com entusiasmo o hino do clube. Surpreso com a recepção calorosa, emocionou-se. Começava ali sua carreira de treinador, a primeira experiência nessa função. E já chegou falando em títulos.