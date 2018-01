Bebeto leva Jorginho para a Arábia Além do atacante Bebeto, o meia Jorginho, que também participou da conquista do tetracampeonato mundial, também está se transferindo para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. A ida do meia foi uma das exigências de Bebeto para assinar um contrato até abril com os árabes. O preparador-físico e fisioterapeuta de Bebeto, Ronaldo Torres, também foi contratado para acompanhá-lo. A ida do artilheiro para a Arábia foi marcada para o dia 17 e, por enquanto, sua família permanecerá no Brasil. A previsão é que o jogador volte ao Brasil para as festas do final de ano. "Os caras (empresários árabes) aumentaram a proposta. Insistiram tanto que chegou uma hora em que não teve como dizer não", disse Bebeto. "Não queria sair por causa da minha família, de meus filhos, mas a proposta foi irrecusável e vai me dar uma traqüilidade muito grande." No total, Bebeto receberá cerca de US$ 1,5 milhão para atuar pelo Al Ittihad. Desde janeiro, o clube começou a assediar o jogador, que concluiu a negociação na terça-feira, na Suíça, onde foi resolver uma pendência contratual com o Toros Neza, seu antigo clube, na sede da Fifa. O Vasco, com quem ele havia acertado um contrato na semana passada, não impôs obstáculos à sua saída. Após o término do compromisso, Bebeto, de 38 anos, terá a opção de renová-lo por mais uma temporada ou assumir um cargo de dirigente para desenvolver um trabalho de renovação do futebol árabe. Essa opção significaria o encerramento de sua carreira.