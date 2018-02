Bebeto não explica o Botafogo S/A O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, adiou entrevista coletiva que concederia no sábado para explicar o que significa o Botafogo S/A, uma empresa a ser criada para gerenciar as finanças do clube, assim como a dívida, que gira em torno de R$ 100 milhões. Bebeto quer discutir mais o assunto com o quadro social do clube e deseja evitar que na próxima vez em que o Conselho Deliberativo do Botafogo se reunir para votar a criação da empresa, os torcedores e ex-funcionários façam manifestação, impedindo assim a votação. Na última terça-feira, os conselheiros não se sentiram seguros por causa da presença dos manifestantes e adiaram a reunião. Uma nova data ainda será marcada.