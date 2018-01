Bebeto não explica saída de PC Gusmão Nem o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, sabe explicar com clareza o porquê da saída inesperada de Paulo César Gusmão do cargo de técnico da equipe alvinegra. De acordo com o dirigente, não houve interferência no trabalho do treinador, a quem, segundo ele, deu total autonomia, e tampouco existiu atraso "absurdo" no salários dos jogadores. "Sete dias de atraso é algo comum nos clubes brasileiros". PC Gusmão, por várias vezes, deixou bem claro que se sentiu traído nos bastidores do clube. Ele pedia o afastamento do diretor de Marketing, Jefferson Mello, do dia-a-dia do futebol, pois alegava que o grupo não gostava da presença do dirigente, homem de confiança do presidente alvinegro. Mas sua solicitação não foi atendida e isso o desgastou politicamente. Segundo Gusmão, Mello tinha interferência direta no futebol do clube, com aval de Bebeto de Freitas, e não acertava nas medidas administrativas. O clima entre Gusmão e o dirigente de Marketing teria piorado quando o presidente do Botafogo se afastou do cargo por licença médica. Aos poucos, de acordo com Gusmão, os jogadores também tiveram problemas com Mello, o que foi confirmado pelo zagueiro Scheidt, porta-voz do grupo, tão logo Gusmão anunciou publicamente que estava fora do comando da equipe. O treinador falou várias vezes que se sentiu sozinho, isolado, para correr atrás de reivindicações de jogadores, insatisfeitos com o atraso no pagamento dos salários. Mesmo de forma delicada, deixou transparecer também que o trabalho do gerente de futebol, Luís Matter, não era eficiente. Gusmão queixava-se disso com os atletas. Desde que assumiu o cargo, o técnico deixou claro a Bebeto de Freitas que exigiria ao máximo dos jogadores sob uma condição: a de que o salário do grupo sempre fosse pago em dia. Ouviu de Bebeto que esse trato seria cumprido. Mas logo no segundo mês à frente do Botafogo, Gusmão começou a ter problemas com a falta de dinheiro do clube. Em reunião com o elenco, disse que cobraria da diretoria uma solução e que, se não fosse atendido, cumpriria a palavra e deixaria o clube. Gusmão teria reclamado por duas vezes, em duas situações diferentes. Na terceira, apesar da liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro, começou a decidir por sua saída do Alvinegro. Hoje, Bebeto de Freitas continuava tentando contratar o substituto para Gusmão. O nome de Péricles Chamusca foi bastante comentado na sede de General Severiano. Mas não houve nada de concreto. Geninho, atualmente no futebol árabe, também foi veiculado. A decisão da diretoria deve ser anunciada amanhã. Valdir Espinoza também continua cotado para o cargo. E até mesmo Tita, ex-craque do Flamengo, chegou a ser cogitado por dirigentes do Botafogo para dirigir a equipe na seqüência do Campeonato Brasileiro.