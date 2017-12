Bebeto prevê títulos para Botafogo em 2004 O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse nesta quarta-feira que espera um 2004 ainda melhor do que 2003. Este ano, o clube conseguiu voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. "Não será fácil, mas tenho certeza que, no ano do centenário, vamos conquistar títulos. E temos projetos que pretendemos pôr em prática", afirmou o dirigente. Sobre reforços, Bebeto espera anunciar um atacante em breve, já que perdeu Leandrão para o futebol do exterior. "Vamos buscar nomes que se enquadrem dentro da realidade do Botafogo", avisou.