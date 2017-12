Bebeto procura técnico para o Botafogo Quando o assunto é a contratação do novo treinador do Botafogo, o presidente Bebeto de Freitas se sente incomodado. Duas semanas após a demissão do técnico Levir Culpi, o dirigente ainda não encontrou nenhum nome ideal para comandar a equipe e se esquiva de qualquer especulação. "Não vou ficar citando nomes. Já falaram (jornalistas) cada coisa, mas na hora certa todos saberão", afirmou Bebeto. Tite, ex-São Caetano, e Leão, ex-Santos, são os nomes mais comentados nos corredores de General Severiano. Vanderlei Luxemburgo, que acertou com o Santos, recusou proposta do Botafogo. Enquanto isso, o interino Luiz Matter continua dirigindo a equipe. Após oito meses sem atuar, o atacante Fábio tinha motivos para sorrir. O atleta comemorou seu retorno domingo ao time alvinegro no empate por 2 a 2 com o Paysandu, no Caio Martins. Achou que jogou bem e ainda destacou que quase marcou o gol da vitória. "O zagueiro tirou em cima da linha. Faltou sorte, mas estou feliz porque tirei a pressão de retornar à equipe."