Bebeto promete contratar técnico até sexta O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, pretende anunciar o nome do novo técnico do time até sexta-feira. Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo já recusaram proposta para comandar a equipe neste Campeonato Brasileiro. Bebeto voltou a afirmar que ainda procura um treinador que se "encaixe" com o projeto que tem para o clube. Mas não revelou nomes, para evitar especulações. "Na hora certa vocês (jornalistas) vão saber", disse o presidente. Alheio ao assunto, o técnico interino do Botafogo, Luiz Matter, segue no comando da equipe. Nesta quarta-feira, ele escalou o time no esquema 3-5-2 para o jogo de domingo, contra o Grêmio, no estádio Olímpico, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo não poderá contar com os volantes Fernando, que cumpre suspensão automática, e Túlio, suspenso por três jogos por causa de sua expulsão na derrota para o Santos, na Vila Belmiro.