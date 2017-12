Bebeto promete reforço para Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, prometeu nesta quinta-feira anunciar a contratação de mais um atleta antes do clássico de domingo, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Ex-atacante do San Lorenzo (ARG), Daniel Estevez, de 26 anos, está sem clube e foi oferecido ao Botafogo. O meia Marquinhos, ex-América, também pode ser apresentando como o novo reforço do time. Para o técnico Mauro Galvão, essas especulações não podem preocupar nem tirar a concentração dos atletas do Botafogo. "O jogador de futebol não pode pegar desculpa para nada. O negócio é jogar domingo e pronto. Se você tiver preocupado se fulano vem, se ciclano pode vir, não pode jogar em clube grande. O atleta não pode se intimidar com isso", avisou. O técnico do Botafogo já começou a definir a equipe que enfrentará o Vasco. Como o lateral-direito Ruy vai cumprir suspensão automática, a vaga será ocupada por Márcio Gomes. Mauro Galvão optou por escalar o volante Túlio em vez de Carlos Alberto.