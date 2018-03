Bebeto promete reforços para salvar Botafogo Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sabe que tem poucos motivos para comemorar a reação no empate, por 2 a 2, de quarta-feira contra o Atlético-MG, em Caio Martins, quando perdia por 2 a 0. O presidente Bebeto de Freitas disse nesta quinta-feira não estar satisfeito com o desempenho da equipe, mas acredita que a tendência é melhorar. "O time vem crescendo e o clube também está lutando com dignidade para fugir dessa situação. O Botafogo saiu da esfera da ilusão e do passe de mágica para contratar. Precisamos de reforços e vamos trazê-los", afirmou o dirigente. Ele informou já ter dois nomes de treinadores de sua preferência, mas não quis revelá-los. Na partida de sábado, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, o treinador interino Luiz Matter continuará comandando a equipe. O técnico elogiou a atuação da equipe contra o Atlético-MG e não deverá promover alterações para esse confronto.