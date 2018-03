Bebeto quer jogo do Bota no sábado A intenção da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) em marcar todos os jogos da última rodada do Campeonato Carioca para domingo, às 16 horas, desagradou ao presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas. Isto porque, como o clássico entre Vasco e Flamengo será realizado no Maracanã, a partida entre Fluminense e Americano deverá ser transferida para Moça Bonita. O Alvinegro disputa com o time de Campo uma das vagas nas semifinais da competição. ?O Botafogo não foi ouvido sobre o assunto. Com todo o respeito, mas o estádio do Bangu não é palco para um jogo decisivo como esse?, afirmou o dirigente. Bebeto lembrou que, de acordo com o regulamento do Carioca, é preciso uma unanimidade entre os clubes para ocorrer modificações na tabela. ?Não sei o que aconteceu. Alguém deve ter decidido por nós.? Segundo Bebeto, como a partida entre Vasco e Flamengo não vale nada (a equipe vascaína já está classificada e o Rubro-Negro eliminado), o certo seria o clássico ser realizado no sábado para que Fluminense e Americano possam jogar no Maracanã. O dirigente também ressaltou que o Botafogo vai tentar tirar o seu jogo com o Madureira de Conselheiro Galvão. ?Se na primeira rodada da Taça Guanabara o Fluminense conseguiu porque a gente não??