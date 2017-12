Bebeto quer manter todo elenco do Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, reafirmou nesta terça-feira o desejo de contar com todos os jogadores do atual elenco na temporada 2004, independentemente da classificação ou não para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para o dirigente, não faria sentido negociar os atletas que estão lutando tão "bravamente" pela obtenção da vaga. E seria também a quebra de um trabalho que "está dando certo". Mas o presidente terá uma difícil tarefa: manter o atacante Leandrão na próxima temporada. O jogador está emprestado ao clube até 31 de dezembro de 2003. O contrato pertence ao Internacional-RS e a equipe gaúcha já indicou que pretende soliticar o retorno do atleta. Leandrão, porém, já manifestou o desejo de permanecer no Botafogo. Ele alega que ganhou visibilidade e quer fazer história no clube carioca. Só que esta valorização pode ser exatamente o empecilho para que o jogador continue no Rio. Caso não acerte um novo contrato, seu destino pode ser o próprio Internacional ou, até mesmo, uma equipe do exterior. No treino desta terça-feira, o técnico Levir Culpi testou um esquema com três volantes, mas deve optar mesmo pela formação que derrotou o Sport, na última rodada, com apenas dois jogadores dessa posição entre os titulares. "O empate só será um bom resultado se o Palmeiras derrotar o Marília. Como não podemos prever o futuro, temos que vencer", disse Túlio sobre o jogo contra o Sport, às 16 horas de sábado, no Recife.