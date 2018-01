Bebeto reforça Flamengo de Guarulhos O Flamengo de Guarulhos, clube da Série A2 de São Paulo, vai debutar em jogos internacionais. Em outubro, a equipe irá realizar um amistoso contra o Nejmeh (atual vice-campeão do Líbano), em Beirute, capital daquele país. O ex-jogador Bebeto, do Flamengo carioca e da seleção brasileira tetracampeã na Copa dos Estados Unidos, em 1994, será uma das atrações. O atleta fará uma exibição de um tempo no time guarulhense e outro tempo na equipe local. O Flamengo embarca dia 25 de setembro, e o jogo será dia 1º de outubro. A diretoria ainda está negociando mais dois amistosos em terras do Oriente Médio. As apresentações fazem parte do início de preparação para o Paulistão da Série A/2, previsto para iniciar em janeiro. ?Isso é mais uma atividade que conquistamos para fortalecer o futebol do clube?, disse o presidente Ricardo Beires. Beires, entretanto, fez questão de frisar para a imprensa libanesa que não se trata do Flamengo carioca e sim do homônimo paulista. ?Isso está no contrato. Não queremos problemas com o Flamengo?, disse. Tanto é verdade, que o dirigente estará levando José Jorge Farah Neto, diretor de Marketing da Federação Paulista de Futebol (FPF), que irá representar a entidade no Líbano.