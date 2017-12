Bebeto se apresenta no Botafogo-RJ Bebeto de Freitas foi apresentado na manhã desta quinta-feira na sede do Botafogo, em General Severiano, como diretor-executivo do clube. O novo dirigente do clube carioca disse que, primeiro, fará uma auditoria para saber a real estrutura do Botafogo e, depois, organizará o planejamento para a próxima temporada. Bebeto, que estava no Atlético-MG, afirmou que o Departamento de Futebol será independente dos demais setores do clube.