Bebeto vai anunciar reforços no Bota O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, concede entrevista coletiva nesta sexta-feira para explicar aos torcedores e sócios a real situação financeira do clube. O dirigente pretende também esclarecer os benefícios da criação do Botafogo S.A.. A decisão de Bebeto em realizar esta coletiva foi motivada pela atitude dos torcedores e ex-funcionários do clube que protestaram terça-feira e impediram a votação do Conselho Deliberativo que criaria o Botafogo S.A.. O dirigente deve aproveitar a ocasião para anunciar novos reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.