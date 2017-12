Bebeto vai ensinar futebol na China Tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e afastado há vários meses dos campos de futebol, o atacante Bebeto está investindo em outra atividade: as escolinhas de futebol. Longe do Brasil. Está na China negociando a abertura de uma escolinha naquele país. Bebeto, de 39 anos, reuniu-se nesta segunda-feira com os dirigentes do Beijing Hyundai, de Pequim, para expor seu projeto. No fim de semana, conversou com os cartolas do Dalian Shide e do Xangai Shenhua. Além dos planos de ensinar futebol, Bebeto, que está acompanhado do também tetracampeão Jorginho, poderá fazer outros negócios na China. Ele tenta colocar jogadores dos clubes locais.