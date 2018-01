Bebeto vai jogar na Arábia Saudita O veterano atacante Bebeto, campeão mundial em 94, vai jogar no futebol árabe. O jogador de 38 anos, assinou contrato de um ano com o Al-Ittihad, da Primeira Divisão da Arábia Saudita e pelo qual deverá receber US$ 1,5 milhão, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo presidente do clube, Jamal Abu Amara. O dirigente disse que o contrato foi assinado domingo em Paris e que Bebeto deverá se apresentar a seu novo clube na semana que vem. O jogador tinha compromisso com o Vasco da Gama para o Campeonato Brasileiro deste ano, mas, antes disso, praticamente não vinha jogando. Para muitos, Bebeto tinha até mesmo encerrado a carreira.