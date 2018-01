Bechara deve ganhar vaga no Etti O Etti Jundiaí deverá ter pelo menos uma novidade na partida contra o Vasco da Gama, neste sábado, às 16 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O meia Bechara participou de todo o coletivo entre os titulares e não sentiu dores nem cansaço físico. Apesar do bom rendimento nos treinamentos, o técnico Giba insiste em fazer mistério quanto a possível escalação do jogador, vice-campeão brasileiro pel o São Caetano no ano passado. "Ele treinou bem, é verdade, mas temos que esperar para ver as reações depois do treinamento. Talvez ele possa sentir dores musculares. Vamos esperar até a hora do jogo para definir", disse Giba. Caso opte pela entrada de Bechara, o meia Ricardinho, contratado no meio do ano passado, pode ir parar no banco de reservas. O caso de Jackson, outro contratado para o meio-campo, ainda não tem data para jogar. O jogador foi resolver problemas particulares em Porto Alegre e passou a ser dúvida para o jogo contra o Vasco.