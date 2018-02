Bechara tem vaga assegurada na Lusa Depois de duas derrotas consecutivas na Série B do Brasileiro, o técnico Paulo Comelli pode fazer mudanças na Portuguesa para tentar a reabilitação diante do São Raimundo, dia 26, em Manaus. Uma coisa é certa: o meia Bechara, recém-contratado, tem vaga assegurada na equipe titular. "O time não passa por um bom momento, mas temos condições de reverter a situação", acredita Comelli. "As grandes crises só se resolvem com vitórias." O fato de ter trabalhado com Comelli no Marília, em 2003, poderia facilitar sua atuação, mas Bechara reconhece que não jogou bem na derrota para o Avaí, por 1 a 0, terça-feira. "A última vez que entrei em campo foi em março, pelo Cabofriense. A falta de ritmo pesou muito", admite o meia de 28 anos, que substituiu o zagueiro Acciolly no início do segundo tempo. "Tenho de treinar mais forte do que os outros jogadores para readquirir a forma física." No treino coletivo desta sexta-feira à tarde, Bechara formou o meio-campo ao lado de Capitão - que retorna depois de cumprir suspensão -, Almir e Bruno. Paulo Isidoro, com dores na panturrilha direita, foi poupado. Na lateral-direita, Ângelo atuou no lugar de Marquinhos e no ataque, Kleyr foi mantido, ao lado de Edmilson. "O elenco ficou abalado depois da goleada sofrida para o Ceará - 4 a 1 - e a derrota diante do Avaí, mas teremos tempo de recuperar o ânimo durante a semana", afirmou Comelli. Os dirigentes esperam definir até segunda-feira a contração do centroavante Leandro Amaral e de mais um meia para reforçar o elenco.