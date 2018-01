Beckembauer quer banir árbitros O ídolo alemão e presidente do Comitê Organizador da Copa 2006, Franz Beckenbauer, declarou nesta sexta-feira que qualquer juiz envolvido com o esquema de manipulação de apostas deveria ser afastado do futebol para sempre. ?Qualquer árbitro que tenha enganado o futebol e seus simpatizantes não pode retornar?, afirmou. Beckenbauer disse ainda não acreditar que o escândalo vá prejudicar a imagem da Copa do Mundo. ?Nossa Copa tem de manter a imagem positiva e a manterá.? Nesta sexta, a Federação Alemã (DFB) informou que implementou um sistema de alerta, feito pela empresa Betradar.com, que vai monitorar apostas no mundo todo e revelar somas suspeitas. O juiz Jürgen Jansen, envolvido pelo colega Robert Hoyzer no escândalo, alegou inocência em coletiva e defendeu os juízes da Bundesliga.