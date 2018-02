Beckenbauer aponta os prováveis astros da Copa Presidente do Comitê Organizador da Copa, o alemão Franz Beckenbauer está visitando todos os países classificados para o Mundial da Alemanha. Ele chega ao Brasil na sexta-feira e antecipa, em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, como será a competição que começa no dia 9 de junho. Na entrevista que será publicada na edição desta quinta-feira de O Estado de S. Paulo, Beckenbauer fala sobre os preparativos para a Copa, a expectativa da seleção alemã e aponta até os prováveis craques do Mundial. Campeão mundial como jogador e técnico, Beckenbauer entende muito de futebol. E aponta uma lista grande de prováveis destaques da Copa. Entre os nomes há 4 brasileiros: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano e Kaká. Também tem dois franceses (Henry e Zidane), dois ingleses (Rooney e Lampard), um argentino (Riquelme) e um alemão (Ballack).