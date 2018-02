Beckenbauer aposta em Brasil e Alemanha Franz Beckenbauer, o ex-jogador alemão que é o responsável pela organização da Copa de 2006, já apontou seus favoritos para a conquista do próximo título mundial. Em visita a Portugal, ele disse que aposta no Brasil e na Alemanha. "Entre os favoritos devo destacar o Brasil, que defende o título e tem uma equipe magnífica. Espero uma grande atuação (brasileira)", afirmou Beckenbauer. "A Alemanha também é favorita. Tem uma grande equipe e a vantagem de jogar em casa", lembrou o grande ídolo do futebol alemão. A viagem para Portugal já faz parte do programa de Beckenbauer de visitar os 31 países classificados para a Copa do Mundo de 2006, que acontecerá entre os dias 9 de junho e 9 de julho na Alemanha.