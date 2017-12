Beckenbauer aposta em estréia fácil para Alemanha O ex-jogador alemão Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, acredita que a seleção da Alemanha passará fácil pelo primeiro jogo do Mundial contra a Costa Rica, no dia 9 de junho, em Munique. Beckenbauer afirmou em artigo, publicado nesta quinta-feira, no diário alemão Bild que os jogadores, apesar do respeito pelo adversário, não devem temer o jogo de estréia. Apesar de alguns problemas técnicos apresentados nos últimos amistosos, Beckenbauer aposta no crescimento da seleção do técnico Jürgen Klinsmann durante a competição. "Até agora, quase todas as equipes alemãs mostraram que crescem durante os Mundiais", disse o dirigente alemão. Outro alemão, Jupp Heynckes, ex-treinador do Real Madrid, tem a mesma opinião de Beckenbauer. De acordo com Heynckes, a seleção alemã tem todas as condições de superar os problemas durante a competição, pois está em um grupo, o A, que além da Costa Rica, tem Equador e Polônia, adversários que não devem criar muitas dificuldades para a equipe alemã na primeira fase.