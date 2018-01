Beckenbauer : boas-vindas às delegações O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, Franz Beckenbauer, deu nesta sexta-feira as boas-vindas às 31 delegações estrangeiras presentes em Leipzig para o sorteio do grupos, que será realizado logo mais a partir das 17 horas, em Leipzig. Em um comunicado publicado pela imprensa local sob o título ?O mundo de olho em Leipzig", o "Kaiser" diz que ?receber nossos amigos vindos de 31 diferentes países em Leipzig é um grande momento" para ele e para a Alemanha. A mensagem foi traduzida nos 15 idiomas em que se falam nos países classificados para o Mundial - que será realizado entre 9 de junho e 9 de julho. Bicampeão mundial (em 1974 como jugador e em 1990 como teinador), Beckenbauer lembrou o Mundial de 1974, quando a ex-República Federal da Alemanha jogou contra a Alemanha Ociental e fez uma brincadeira, dizendo que havia esquecido o resultado (a Alemanha Oriental venceu por 1 a 0) ?Naquela época eu jamais poderia imaginar que uma nova Alemanha iria organizar uma Copa do Mundo?, disse. ?Neste sentido, os alemães foram os que ganharam o prêmio melhor?, concluiu.