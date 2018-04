Beckenbauer: briga para receber Brasil O ex-jogador Franz Beckenbauer - condecorado nesta quinta-feira ao lado de Pelé, com a medalha do Ordem do Mérito do Centenário da Fifa - acredita que haverá uma competição entre as cidades e clubes de futebol da Alemanha para receber a seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2006, em seu país. Nesta semana, o Bayer Leverkusen, com todos os seus jogadores brasileiros, afirmou que está em negociação com a CBF para hospedar a seleção de Carlos Alberto Parreira durante o evento. Em entrevista à Agência Estado, Beckenbauer explicou que a seleção brasileira "atrai muita atenção" e que todas as cidades vão se oferecer para receber o time de Parreira. "O Brasil gera uma reputação para a cidade que for escolhida para acolher o time", afirmou o alemão, que preside os trabalhos para a preparação da Copa. O Kaiser ainda garantiu que a seleção de Parreira é uma das favoritas para o título em 2006 e aposta em uma nova final entre Brasil e Alemanha, como em 2002 no Japão. "O Brasil sempre é o favorito e, como detentor do título, certamente chegará ao Mundial de 2006 como um dos maiores candidatos ao título", disse. Beckenbauer é mais modesto sobre a equipe da Alemanha. "Não temos o melhor time, mas temos chance de chegar à final. Temos ainda dois anos pela frente e o último jogo, exatamente contra o Brasil em Berlim, não foi ruim. Pouco à pouco acho que estamos indo na direção de uma final entre Brasil e Alemanha, como na última Copa do Mundo", apostou. Sobre a condecoração recebida por Pelé, Beckenbauer não tem dúvidas: o brasileiro é o "melhor jogador da história do futebol". "Maradona foi genial. Mas comparar ao Pelé não há como. Pelé foi um jogador total. Pelé é intocável. Maradona pode até ser considerado o melhor para alguns, mas teve seu problema com drogas. Pelé nunca", completou.