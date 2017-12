Beckenbauer critica desempenho de árbitros do Mundial O presidente do Comitê Organizador da Copa, Franz Beckenbauer, disse nesta terça-feira que os árbitros não estão fazendo seu trabalho muito bem. "A situação não está 100% sob controle", afirmou o "Kaiser" à rede de televisão ZDF. Ele demonstrou especial irritação com a atuação do russo Valentin Ivanov, no jogo em que Portugal venceu a Holanda por 1 a 0, e a do espanhol Luis Medina Cantalejo, na vitória da Itália sobre a Austrália pelo mesmo placar - ambas partidas válidas pelas oitavas-de-final. O festival de cartões na vitória de Portugal (16 amarelos e 4 vermelhos) já tinha sido criticado pelo presidente de a Fifa, Joseph Blatter. Para o dirigente, quem merecia levar um cartão era o próprio Ivanov.