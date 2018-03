Beckenbauer critica Fifa e ameaça renunciar O alemão Franz Beckenbauer acusou hoje a Fifa de tratar dos interesses do Mundial de 2006, na Alemanha, apenas como fonte de arrecadação de dinheiro, e ameaçou renunciar à presidência do Comitê Organizador da Copa se a entidade não entregar aos alemães o total controle sobre o preço dos ingressos das partidas. Na entrevista, publicada hoje pela imprensa alemã, o ex-jogador foi duro nas críticas: ?O único objetivo da Fifa é ganhar dinheiro. O resto é secundário. Segundo Beckenbauer, o único interesse da entidade presidida por Joseph Blatter é ganhar dinheiro com a venda de ingressos e com os torcedores vips. ?Não queremos ser responsabilizados pelo que não temos influência. Não vamos deixar isso acontecer e preferiria abandonar o cargo. Deixaria minha posição disponível. Isso é um aviso à Fifa´, alertou o alemão.