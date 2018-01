Beckenbauer dá coletiva amanhã em Cotia O alemão Beckenbauer, um dos nomes mais importantes do futebol mundial e presidente do Comitê Organizador da Copa de 2006, dá entrevista coletiva amanhã, às 10 horas, em Cotia, na sede da empresa Würth, que o patrocina desde 1998. O ?Kaiser?, como era conhecido, jogou ao lado de Pelé nos Cosmos, de Nova York, no fim da década de 70.